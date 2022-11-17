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Си Цзиньпин отчитал премьера Канады, словно мальчика

Источник:
Sibnet.ru
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Председатель КНР Си Цзиньпин на полях G20 отчитал премьер-министра Канады Джастина Трюдо за то, что содержание их конфиденциального разговора было намерено «слито» канадским СМИ.

Журналисты канадского пула выложили в Сеть видео напряженного разговора Си Цзиньпина и Джастина Трюдо. «Все, что мы обсуждали вчера, просочилось в газеты. Это неуместно и это не то, как велся наш разговор», — сказал китайский лидер премьеру Канады.


Си Цзиньпин указал, что разговор лидеров глав двух государств должен быть «искренним» и они «должны общаться в уважительной манере, иначе трудно будет сказать, чем это может закончиться».

Глава КНР попытался отойти, но Трюдо остановил его словами о том, что «в Канаде верят в открытый и честный диалог», несмотря на разногласия.

«Условия сначала создайте», — ответил Си Цзиньпин, пожал руку Трюдо и удалился.

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