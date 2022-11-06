Трамп решился на участие в выборах президента США

Бывший президент США Дональд Трамп на митинге своих сторонников в Пенсильвании в субботу намекнул, что будет снова бороться за пост лидера страны через два года.

«При мне мы заключили торговую сделку с Китаем, невероятно выгодную для наших фермеров и производителей, она приносила $50 млрд в год. Они, наверное, думают, что я буду выдвигаться в президенты. Это очень много людей», — цитирует ТАСС Трампа.

Когда участники митинга поддержали его слова аплодисментами и криками с мест, Трамп повторил, что «это очень много люде».

«Выбор в том, будет страна или не будет. Может быть 51% за республиканцев, а может быть 49%. Впрочем, я не знаю, продержится ли страна эти два года», — добавил Трамп.