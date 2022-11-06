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Трамп решился на участие в выборах президента США

Источник:
ТАСС
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Фото: © The White House

Бывший президент США Дональд Трамп на митинге своих сторонников в Пенсильвании в субботу намекнул, что будет снова бороться за пост лидера страны через два года.

«При мне мы заключили торговую сделку с Китаем, невероятно выгодную для наших фермеров и производителей, она приносила $50 млрд в год. Они, наверное, думают, что я буду выдвигаться в президенты. Это очень много людей», — цитирует ТАСС Трампа.

Когда участники митинга поддержали его слова аплодисментами и криками с мест, Трамп повторил, что «это очень много люде».

«Выбор в том, будет страна или не будет. Может быть 51% за республиканцев, а может быть 49%. Впрочем, я не знаю, продержится ли страна эти два года», — добавил Трамп.

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Топ комментариев

mosquito__2010

Не знающий своей истории погибнет. Украина уже в начале распада только от этой истины.

Snikolas

А губозакаточную машинку сша не хочет?)))

Disobedient

Давно бы так. А то ленд-лиз еще им.))) Избаловал союз халявщиков, на шее у России сидели то газ им почти...

Grossmeister38rus

Не забывайте , что путин заморозил накопительную часть пенсии до 2024 . Ее замораживают с 2014 года