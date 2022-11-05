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Задержан предполагаемый виновник пожара в кафе «Полигон»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Сотрудники полиции задержали мужчину, который проходит подозреваемым по делу о пожаре в костромском кафе «Полигон», сообщает пресс-служба управления МВД по Костромской области.

Подозреваемый был задержан по горячим следам. Его доставили на допрос к следователю в следственное управление СКР, отмечается в сообщении. По предварительным данным, он был пьян, когда произошел пожар.

По версии следствия, он сделал несколько выстрелов сигнальными ракетами, что привело к пожару в помещении. По уточненным данным, в результате погибли 13 человек. 7 ноября в регионе объявлен траур. Мужчина признал вину в содеянном.

Пять человек задохнулись при пожаре, тела остальных были обнаружены в завалах. Также в результате ЧП пострадали девять человек, все находятся на амбулаторном лечении, сообщает региональный департамент здравоохранения.

Следственное управление СК РФ по Костромской области возбудило два уголовных дела: по статьям «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам» и «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших смерть двух и более лиц».

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