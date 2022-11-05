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Иран прокомментировал поставки беспилотников в Россию

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Минобороны РФ

Тегеран поставлял беспилотники в Россию за несколько месяцев до начала военной операции на Украине, сообщил министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян.

По его словам, это было небольшое количество дронов. При этом Абдоллахиян опроверг информацию о поставках России иранских баллистических ракет, передает агентство Fars.

Глава МИД заявил, что украинская сторона может предоставить Тегерану данные о применении иранских беспилотников в ходе конфликта. Соответствующие договоренности были достигнуты с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.

Запад считает, что Иран поставляет России свои беспилотные аппараты. Москва и Тегеран неоднократно опровергали утверждения о поставках России иранских беспилотников для их использования на Украине.

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