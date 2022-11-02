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Объявлена дата премьеры третьего сезона «Теста на беременность»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба онлайн-кинотеатра Kion

Третий сезон сериала «Тест на беременность» стартует 16 ноября в онлайн-кинотеатре Kion, затем проект покажут на Первом канале, сообщает пресс-служба видеосервиса.

В третьем сезоне в жизни врача Натальи Бахметьевой (Светлана Иванова) наступит новый, переломный этап. Больницу, где она работала, передают частному лицу и переоборудуют в коммерческий перинатальный центр, а главным врачом назначают принципиальную и высокомерную Нину Артамонову (Кристина Орбакайте).

На операционный стол к Бахметьевой попадает пациентка в тяжелом состоянии, и ради нее Наталья проводит операцию, на которую у клиники нет лицензии. За это главврач увольняет Бахметьеву. Наталья вынуждена срочно искать работу, ведь ей надо заботиться о трехлетнем сыне Мише.

Режиссером «Теста на беременность» стал Михаил Вайнберг, который был режиссером первого сезона проекта.

Кроме Ивановой и Орбакайте в третьем сезоне снялись Александр Яцко, Евгений Пронин, Лянка Грыу, Агния Кузнецова, Анна Пескова, Сергей Комаров, Кирилл Гребенщиков, Анна Каменкова, Анастасия Меськова, Александр Нестеров, Стелла Ильницки, Владимир Кошевой.

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