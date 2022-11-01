Ирина Шейк повторила пикантный образ секс-символа 1950-х

Ирина Шейк приняла участие в новой фотосессии, повторив образ фотомодели Бетти Пейдж, которая считалась секс-символом США 1950-х годов.

«Хорошая девочка сошла с ума», — подписала Ирина Шейк серию снимков в стиле фетиш. Фотографии модель опубликовала в социальной сети.

На снимках Ирина Шейк приняла несколько поз в стиле БДСМ. Модель позирует в черном белье со связанными руками, кляпом во рту и шлепкой.

Фотосессия модели была приурочена к Хэллоуину, хоть и не совсем соответствовала тематике праздника.