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Ирина Шейк повторила пикантный образ секс-символа 1950-х

Источник:
Sibnet.ru
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Ирина Шейк приняла участие в новой фотосессии, повторив образ фотомодели Бетти Пейдж, которая считалась секс-символом США 1950-х годов.

«Хорошая девочка сошла с ума», — подписала Ирина Шейк серию снимков в стиле фетиш. Фотографии модель опубликовала в социальной сети.

На снимках Ирина Шейк приняла несколько поз в стиле БДСМ. Модель позирует в черном белье со связанными руками, кляпом во рту и шлепкой.

Фотосессия модели была приурочена к Хэллоуину, хоть и не совсем соответствовала тематике праздника.

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