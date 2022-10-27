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Автомобилистам посоветовали продать машины ушедших брендов

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Владельцам автомобилей из недружественных стран следует подумать над продажей машин, такое мнение высказал специалист по международным финансовым рынкам маркетплейса «Финмир» Роман Эткинд.

«Владельцам немецких автомобилей, так же как и иномарок из недружественных стран, стоит заранее задуматься над вопросом продажи своих "железных коней" либо включить в свой бюджет существенное увеличение сумм на ТО и возможный ремонт», — сказал Эткинд «Известиям».

По его словам, оригинальные запчасти и расходники, скорее всего, скоро могут перестать поставляться в Россию напрямую, но их вполне можно будет найти по более высокой цене.

Международные автоконцерны в марте после начатой Россией СВО и введенными против РФ санкциями или ушли из страны, или приостановили деятельность. Точно покинули российский рынок Renault, General Motors, Honda и Mazda. О приостановке местных заводов и поставок объявили Volkswagen Group Rus, Mercedes, Hyundai и Toyota.

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