Автомобилистам посоветовали продать машины ушедших брендов

Владельцам автомобилей из недружественных стран следует подумать над продажей машин, такое мнение высказал специалист по международным финансовым рынкам маркетплейса «Финмир» Роман Эткинд.

«Владельцам немецких автомобилей, так же как и иномарок из недружественных стран, стоит заранее задуматься над вопросом продажи своих "железных коней" либо включить в свой бюджет существенное увеличение сумм на ТО и возможный ремонт», — сказал Эткинд «Известиям».

По его словам, оригинальные запчасти и расходники, скорее всего, скоро могут перестать поставляться в Россию напрямую, но их вполне можно будет найти по более высокой цене.

Международные автоконцерны в марте после начатой Россией СВО и введенными против РФ санкциями или ушли из страны, или приостановили деятельность. Точно покинули российский рынок Renault, General Motors, Honda и Mazda. О приостановке местных заводов и поставок объявили Volkswagen Group Rus, Mercedes, Hyundai и Toyota.