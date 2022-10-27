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Россия назвала спутники США «законными целями» для уничтожения

Источник:
ТАСС
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спутники Starlink
спутники Starlink
Фото: © International Astronomical Union

Коммерческие спутники США в случае их задействования в конфликте на Украине могут стать законными целями для удара, заявил замглавы департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД России Константин Воронцов.

«Речь идет о задействовании США и их союзниками компонентов гражданской инфраструктуры в космосе, в том числе коммерческой, в вооруженных конфликтах», — сказал российский дипломат, выступая в ООН.

По его словам, в результате действий Запада неоправданным рискам подвергается устойчивость мирной космической деятельности, а также многочисленные социально-экономические процессы на земле, от которых зависит благополучие людей.

Сейчас украинские военные активно используют для связи спутники Starlink компании SpaceX американского бизнесмена Илона Маска. Миллиардер передал Киеву порядка 25 тысяч спутниковых терминалов, которые позволяют получать разведывательные данные и обмениваться информацией.

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Политика #Россия #Оружие
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syris

Ох она какая,российская оппозиция,борцы за свободу ,б.т))))

mosquito__2010

40 % уничтоженной энергетики Украины не согласны с вами. Дайте только повод. Но повод должен быть по...

MaximKS

новость не читал, но поддерживаю.

MuCbE

Наверно так же как сейчас поют ДНРовцы, радуются, потому что и украинцы теперь по подвалам щемятся