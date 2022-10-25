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Отслужившим в армии добавят баллы при поступлении в вузы

Источник:
РИА Новости
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Фото: © Sibnet.ru

Отслужившие в армии абитуриенты при поступлении в любое российское высшее учебное заведение будут получать дополнительные баллы, сообщила глава комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова.

«У ребят, которые прошли воинскую службу по призыву, будет преимущество при поступлении в вузы и учреждения среднего профессионального образования. Речь обо всех вузах, независимо от наличия военной кафедры», — уточнила она.

Парламентарий отметила, что в настоящий момент такие преимущества абитуриенты получают за индивидуальные интеллектуальные, спортивные и творческие достижения. Государство регулирует начисление таких баллов.

«Законопроект — это один из шагов, чтобы подчеркнуть отношение к человеку, отслужившему в армии. Он будет знать, что по окончании службы сможет выбрать любой вуз, техникум, колледж, будет чувствовать поддержку государства», — подчеркнула Казакова.

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