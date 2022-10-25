Депутаты предложили сажать «черных коллекторов» на 10 лет

Комитет по государственному строительству и законодательству
рекомендовал Госдуме принять законопроект о введении уголовной ответственности
за незаконную коллекторскую деятельность, связанную с насилием и угрозами,
сообщает пресс-служба российского парламента.
«Считаю крайне важным обеспечить превентивную защиту
интересов наших граждан и их родственников, которые подвергаются преследованиям
со стороны "выбивателей долгов"», — цитирует пресс-служба главу
думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.
По его словам, «наказание за их бесчинства для тех, кто
использует для взыскания задолженности опасные для жизни и здоровья людей
методы, угрожает уничтожением или повреждением имущества, должно быть жестким».
Такие действия законопроектом предлагается оценивать как
общественно опасные, за которые в статье 172.4 УК РФ предусмотрено наказание до
пяти лет, а если преступление совершено группой лиц, то вплоть до 10 лет
лишения свободы.