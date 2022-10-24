Провокация или угроза: что такое «грязная бомба»

Россия обвинила Украину в подготовке провокации с использованием «грязной бомбы». Что это такое и почему эксперты называют ее оружием террористов?

В воскресенье, 23 октября РИА Новости со ссылкой на «заслуживающие доверия источники в разных странах» сообщило, что Украина готовит провокацию. Восточному горно-обогатительному комбинату в Днепропетровской области, а также Киевскому Институту ядерных исследований поставлена задача изготовить «грязную бомбу».

Цель провокации — обвинить Россию в применении оружия массового уничтожения на украинском театре военных действий и тем самым запустить в мире мощную антироссийскую кампанию, нацеленную на подрыв доверия к Москве.

В этот же день министр обороны России Сергей Шойгу позвонил сразу четырем своим коллегам — главам военных ведомств США, Франции Великобритании и Турции. В разговорах с ними поделился опасениями российских властей относительно применения Украиной такого оружия.

Запад не поверил России. «Наши страны ясно дали понять, что все мы отвергаем утверждения России о том, что Украина готовится применить "грязную бомбу" на своей территории», — выступили с совместным заявлением Вашингтон, Париж и Лондон.

Радиологическое оружие

«Грязную бомбу» называют не атомным, а радиологическим оружием. Для создания ядерной боеголовки нужны сложные технологии, которые доступны только странам с развитой промышленностью и мощной научной школой.

Для создания «грязной бомбы» достаточно получить радиоактивные материалы, например, отработавшее ядерное топливо с атомных электростанций.

По сути, это взрывное устройство с включенным в него веществом, излучающим жесткую радиацию.

#Аналитика Самое необычное ядерное оружие

В отличие от ядерной боеголовки при взрыве такого устройства не будет ударной волны огромной разрушительной силы, мощнейшего светового излучения и проникающей радиации.

Эффект «грязной бомбы» в распыления радиоактивного материала — заражении местности. К счастью, история пока не знает случаев ее применения.

«Грязной бомбой» может быть не только устройство, но и целые объекты — атомные электростанции, хранилища радиоактивного топлива. Для этого их нужно разрушить. На Украине для этого АЭС достаточно.

Будапештский меморандум

Советская Украина обладала мощным производственным потенциалом в атомной отрасли. После распада СССР Киев согласился передать России остатки ядерного оружия. В 1994 году был подписан Будапештский меморандум, по которому украинцы получили компенсации за отказ от ядерных притязаний.

Но производственные мощности и научно-технологический задел в атомной отрасли у Украины остался. И время от времени киевские власти стали вспоминать о потерянном атомном статусе. Стали все чаще звучать заявления, что отказ от ядерного оружия был ошибкой.

Но эти заявления с крайней настороженностью воспринимаются в мире. Появление ядерного оружия на Украине в условиях конфликта с Россией может привести к катастрофе. Планы же по созданию «грязной бомбы» для Киева — скорее психологическое оружие в информационной войне.

«У нас нет никаких "грязных бомб" и не планируем их иметь», — заявил глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба.