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Спрос на кредиты в России упал на 25%

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Спрос на кредиты со стороны жителей России в конце сентября и в октябре упал до 25, рассказали в нескольких российских банках.

«Относительно кредитной активности мы действительно наблюдаем снижение спроса примерно на 20%, что нетипично для этого периода. Обычно с сентября и до конца года, наоборот, количество заявок на кредиты растет», — подчеркнули в Новикомбанке.

В банке «Зенит» число обращений за заемными деньгами снизилось на 20–25% в зависимости от сегмента, рассказал директор департамента розничных рисков банка Александр Шорников.

По словам эксперта маркетплейса «Сравни» Алены Андреевой, это вполне логичная реакция людей на геополитические события. В таких ситуациях люди чаще предпочитают создавать финансовую подушку, пояснила она.

Сокращение спроса может быть связано и с оттоком некоторой доли кредитоспособных граждан за рубеж, отметил управляющий директор агентства «Эксперт РА» Юрий Беликов.

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