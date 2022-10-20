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Президент Колумбии назвал разрушителя мировой экономики

Источник:
«Известия»
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Фото: Departamento Nacional de Planeación / CC BY 2.0

Президент Колумбии Густаво Петро жестко раскритиковал политику Соединенных Штатов, которая, по его словам, разрушает мировую экономику.

«Грядет неизбежный экономический кризис. Соединенные Штаты Америки фактически разрушают все экономики в мире», — цитируют «Известия» президента Колумбии.

Петро уверен, что экономики Германии, Великобритании, Франции, Испании и других европейских стран рушатся после того, как «русские, украинцы и европейцы развязали битву за газ».

«США принимают меры защиты собственных интересов, не задумываясь об их последствиях. Экономика латиноамериканских наций опустошена, Латинская Америка разграблена», — отметил президент Колумбии.

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