Президент Колумбии назвал разрушителя мировой экономики

Президент Колумбии Густаво Петро жестко раскритиковал политику Соединенных Штатов, которая, по его словам, разрушает мировую экономику.

«Грядет неизбежный экономический кризис. Соединенные Штаты Америки фактически разрушают все экономики в мире», — цитируют «Известия» президента Колумбии.

Петро уверен, что экономики Германии, Великобритании, Франции, Испании и других европейских стран рушатся после того, как «русские, украинцы и европейцы развязали битву за газ».

«США принимают меры защиты собственных интересов, не задумываясь об их последствиях. Экономика латиноамериканских наций опустошена, Латинская Америка разграблена», — отметил президент Колумбии.