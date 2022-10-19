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Путин впервые с мая проведет расширенное заседание Совбеза

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба президента России

Президент Владимир Путин в понедельник, 19 октября впервые с мая проведет расширенное заседание Совета безопасности России, на котором с докладом выступит заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев, сообщает пресс-служба Кремля.

«Планируется рассмотреть вопросы, связанные с нейтрализацией угроз национальной безопасности в миграционной сфере и регулированием миграционных процессов в интересах социально-экономического развития страны и общественно-политической стабильности», — говорится в сообщении.

Медведев выступит с докладом, поскольку он возглавляет межведомственную комиссию Совбеза по вопросам совершенствования государственной миграционной политики.

Сейчас в России готовится всеобъемлющий законопроект об условиях въезда, выезда и пребывания иностранцев. По словам Медведева, речь идет о необходимости купирования «серьезных угроз, обусловленных текущей обстановкой».

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Топ комментариев

mosquito__2010

Ржака. Нет ну честно. Гегемон вымаливает у мира своё могущество и власть над этим миром. Это очень смешно....

Disobedient

Хм животное... «антилиберальным» ,скорее против ультралиберальной диктатуры. Кто же кроме вас в мире...

niktb

Пипец! Как же, америкосы далеки от реальной жизни то?!!!

edsw edsw

академик Владимир Михайлович Бехтерев сказал бы это шизофрения мания величия