Путин впервые с мая проведет расширенное заседание Совбеза

Президент Владимир Путин в понедельник, 19 октября впервые с мая проведет расширенное заседание Совета безопасности России, на котором с докладом выступит заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев, сообщает пресс-служба Кремля.

«Планируется рассмотреть вопросы, связанные с нейтрализацией угроз национальной безопасности в миграционной сфере и регулированием миграционных процессов в интересах социально-экономического развития страны и общественно-политической стабильности», — говорится в сообщении.

Медведев выступит с докладом, поскольку он возглавляет межведомственную комиссию Совбеза по вопросам совершенствования государственной миграционной политики.

Сейчас в России готовится всеобъемлющий законопроект об условиях въезда, выезда и пребывания иностранцев. По словам Медведева, речь идет о необходимости купирования «серьезных угроз, обусловленных текущей обстановкой».