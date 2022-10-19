Путин впервые с мая проведет расширенное заседание Совбеза

Президент Владимир Путин в понедельник, 19 октября впервые с мая проведет расширенное заседание Совета безопасности России, на котором с докладом выступит заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев, сообщает пресс-служба Кремля.
«Планируется рассмотреть вопросы, связанные с нейтрализацией угроз национальной безопасности в миграционной сфере и регулированием миграционных процессов в интересах социально-экономического развития страны и общественно-политической стабильности», — говорится в сообщении.
Медведев выступит с докладом, поскольку он возглавляет межведомственную комиссию Совбеза по вопросам совершенствования государственной миграционной политики.
Сейчас в России готовится всеобъемлющий законопроект об условиях въезда, выезда и пребывания иностранцев. По словам Медведева, речь идет о необходимости купирования «серьезных угроз, обусловленных текущей обстановкой».
mosquito__2010Ржака. Нет ну честно. Гегемон вымаливает у мира своё могущество и власть над этим миром. Это очень смешно....
DisobedientХм животное... «антилиберальным» ,скорее против ультралиберальной диктатуры. Кто же кроме вас в мире...
niktbПипец! Как же, америкосы далеки от реальной жизни то?!!!
edsw edswакадемик Владимир Михайлович Бехтерев сказал бы это шизофрения мания величия