Россия вошла в десятку стран по числу сверхбогатых людей

Россия заняла десятую строчку в списке стран по числу центимиллионеров — сверхбогатых людей, владеющих состоянием от 100 миллионов долларов, сообщает консалтинговая компания Henley & Partners совместно с New World Wealth.



Количество центимиллионеров в мире составляет 25, 4 тысячи человек, по данным исследования. Это финансисты, владельцы технологических и мультинациональных компаний, наследники состояний. За последние 20 лет их количество увеличилось более чем вдвое.



В США проживает 38% всех центимиллионеров, Китай и Индия занимают второе и третье место. Следом идет Великобритания и Германия.



В десятку попали также Швейцария, Япония, Канада, Австралия. Россия оказалась на десятом месте. В стране проживает 435 сверхбогатых людей.