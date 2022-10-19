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Россия вошла в десятку стран по числу сверхбогатых людей

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Uhooep / CC BY-SA 4.0

Россия заняла десятую строчку в списке стран по числу центимиллионеров — сверхбогатых людей, владеющих состоянием от 100 миллионов долларов, сообщает консалтинговая компания Henley & Partners совместно с New World Wealth.

Количество центимиллионеров в мире составляет 25, 4 тысячи человек, по данным исследования. Это финансисты, владельцы технологических и мультинациональных компаний, наследники состояний. За последние 20 лет их количество увеличилось более чем вдвое.

В США проживает 38% всех центимиллионеров, Китай и Индия занимают второе и третье место. Следом идет Великобритания и Германия.

В десятку попали также Швейцария, Япония, Канада, Австралия. Россия оказалась на десятом месте. В стране проживает 435 сверхбогатых людей.

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Топ комментариев

mosquito__2010

Ржака. Нет ну честно. Гегемон вымаливает у мира своё могущество и власть над этим миром. Это очень смешно....

Disobedient

Хм животное... «антилиберальным» ,скорее против ультралиберальной диктатуры. Кто же кроме вас в мире...

niktb

Пипец! Как же, америкосы далеки от реальной жизни то?!!!

nikkor

«Девачка, вы здесь самые умные, да?Эта вам кто-то сказал или вы сами решили?» ©-)))