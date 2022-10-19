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Однообразие песен стало угрозой для карьеры Shaman'a

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © shaman_channel, t.me/shaman_channel

Однообразный репертуар Shaman'a может сыграть с певцом злую шутку, вскоре поклонникам надоест его музыка и карьера артиста пойдет на спад, считает музыкальный критик Евгений Бабичев.

«В канве того, что он (Shaman) делал даже за этот год, я рассматриваю это как продолжение все той же линии — одна из песен на одну тему, одного настроения. Мне видится это большой проблемой. Потому что, если ты хочешь удержаться, надо показывать себя в ином ключе», — цитирует Бабичева издание «Слово и Дело».

По мнению критика, поклонники вскоре начнут ждать от музыканта песен на другие тематики. Но нет гарантий, что они станут также успешны, как композиции «Я русский» и «Встанем». Бабичев напомнил, что в истории шоу-бизнеса есть много примеров, когда артисты становились «авторами одной песни», например, Алексей Хворостян с хитом «Я служу России».

«Пока я не вижу творческого развития. Многочисленные фанаты Shaman могут на меня сейчас обозлиться. Но если в какой-то момент он станет неинтересен, пропадет, и мы будем спрашивать: "Где Shaman", тогда уж, как говорится, я вас предупреждал», — сказал Бабичев.

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Топ комментариев

mosquito__2010

Ржака. Нет ну честно. Гегемон вымаливает у мира своё могущество и власть над этим миром. Это очень смешно....

Disobedient

Хм животное... «антилиберальным» ,скорее против ультралиберальной диктатуры. Кто же кроме вас в мире...

niktb

Пипец! Как же, америкосы далеки от реальной жизни то?!!!

nikkor

«Девачка, вы здесь самые умные, да?Эта вам кто-то сказал или вы сами решили?» ©-)))