Госдума поддержала введение «сладкого» налога

Госдума одобрила в первом чтении введение акциза на сахаросодержащие напитки. Согласно поправкам, новый налог начнет действовать с 1 января 2023 года и составит 7 рублей за литр.

Под акциз попадают безалкогольные напитки с добавлением сахара или иных подслащивающих веществ, содержание которых превышает 5 граммов на 100 миллилитров, следует из обнародованного документа.

К ним относятся напитки, изготовленные с использованием питьевой или минеральной воды, с объемом этилового спирта не более 0,5%, и напитки на спиртосодержащем сырье с объемом этилового спирта не более 1,2%.

При этом акциз не будет платиться за напитки брожения, квасы с содержанием этилового спирта от 0,5% до 1,2% включительно, соки, нектары и морсы. Кроме этого, налогом не будут облагаться напитки из реестра специализированной пищевой продукции.

По подсчетам экспертов, дополнительный доход от акцизов может составить около 35 миллиардов рублей ежегодно. Эти средства планируется направить на реализацию мероприятий по борьбе с сахарным диабетом.

Министерство здравоохранения ранее поддержало введение акциза на сладкие напитки, тогда как Минсельхоз раскритиковал инициативу, так как это приведет к росту цен. Аналитики подсчитали, что газировка из-за нового налога может подорожать на 20%.