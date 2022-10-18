Эстония признала Россию «спонсором терроризма»

Парламент Эстонии объявил российский режим «террористическим», а Россию — «государством-спонсором терроризма». Решение поддержали 88 депутатов.

В заявлении эстонского парламента также содержится призыв к международному сообществу принять аналогичные декларации и дать действиям России «совместный отпор», передает портал ERR.

Эстония осуждает использование в конфликте на Украине вооруженных формирований, «созданных при поддержке властей Российской Федерации». Эстонские депутаты также считают необходимым признать вооруженные силы ЛНР, ДНР и ЧВК «Вагнер» террористическими организациями.

В ходе рассмотрения документа были отклонены пять поправок. В частности, депутаты предлагали призвать ЕС и НАТО отозвать своих послов из Москвы и закрыть все диппредставительства в России, кроме посольств.