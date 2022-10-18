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Эстония признала Россию «спонсором терроризма»

Источник:
ERR
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Фото: © Sibnet.ru

Парламент Эстонии объявил российский режим «террористическим», а Россию — «государством-спонсором терроризма». Решение поддержали 88 депутатов.

В заявлении эстонского парламента также содержится призыв к международному сообществу принять аналогичные декларации и дать действиям России «совместный отпор», передает портал ERR.

Эстония осуждает использование в конфликте на Украине вооруженных формирований, «созданных при поддержке властей Российской Федерации». Эстонские депутаты также считают необходимым признать вооруженные силы ЛНР, ДНР и ЧВК «Вагнер» террористическими организациями.

В ходе рассмотрения документа были отклонены пять поправок. В частности, депутаты предлагали призвать ЕС и НАТО отозвать своих послов из Москвы и закрыть все диппредставительства в России, кроме посольств.

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Топ комментариев

Disobedient

Хм животное... «антилиберальным» ,скорее против ультралиберальной диктатуры. Кто же кроме вас в мире...

mosquito__2010

Ржака. Нет ну честно. Гегемон вымаливает у мира своё могущество и власть над этим миром. Это очень смешно....

niktb

Пипец! Как же, америкосы далеки от реальной жизни то?!!!

nikkor

«Девачка, вы здесь самые умные, да?Эта вам кто-то сказал или вы сами решили?» ©-)))