Эстония признала Россию «спонсором терроризма»

Парламент Эстонии объявил российский режим «террористическим», а Россию — «государством-спонсором терроризма». Решение поддержали 88 депутатов.
В заявлении эстонского парламента также содержится призыв к международному сообществу принять аналогичные декларации и дать действиям России «совместный отпор», передает портал ERR.
Эстония осуждает использование в конфликте на Украине вооруженных формирований, «созданных при поддержке властей Российской Федерации». Эстонские депутаты также считают необходимым признать вооруженные силы ЛНР, ДНР и ЧВК «Вагнер» террористическими организациями.
В ходе рассмотрения документа были отклонены пять поправок. В частности, депутаты предлагали призвать ЕС и НАТО отозвать своих послов из Москвы и закрыть все диппредставительства в России, кроме посольств.
DisobedientХм животное... «антилиберальным» ,скорее против ультралиберальной диктатуры. Кто же кроме вас в мире...
mosquito__2010Ржака. Нет ну честно. Гегемон вымаливает у мира своё могущество и власть над этим миром. Это очень смешно....
niktbПипец! Как же, америкосы далеки от реальной жизни то?!!!
nikkor«Девачка, вы здесь самые умные, да?Эта вам кто-то сказал или вы сами решили?» ©-)))