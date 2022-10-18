Блинкен заявил, что миру никак нельзя без руководства США

Мир не может организовать сам себя без руководящей роли Соединенных Штатов, заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен.

Борьба за лидерство в мире — это соревнование за то, какой порядок в нем будет, чьи ценности будут отражены, приводит РБК слова Блинкена. Он подчеркнул, что США заинтересованы в том, чтобы играть ведущую роль. «У нас простой выбор — мир сам себя не организует», — сказал Блинкен.

По его словам: для США выбор прост. Или Америка не занимает лидерскую позицию и ее занимает кто-то другой, возможно Китай, но с другими ценностями. Или вообще никто не занимает лидерскую позицию, «тогда получится вакуум, который могут заполнить плохие вещи», пояснил Блинкен.

Он назвал «антилиберальным» порядок, которого хочет Китай. При этом госсекретарь признал, что порядок, к которому стремятся США, также не идеален, но более либерален.

Глава МИД России Сергей Лавров ранее заявил, что военная операция Россия на Украине призвана помешать «безоглядному курсу» на полное доминирование США в мире.