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«Вызов» Shaman'a попал в тренды YouTube c миллионом просмотров

Источник:
Sibnet.ru
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Новая песня Shaman'a (Ярослава Дронова) «Вызов» набрала миллион просмотров на YouTube и попала в тренды музыкальных видео.

Shaman выпустил музыкальное видео «Вызов» 14 октября, песня стала саундтреком к одноимённому реалити-шоу на ТНТ, где знаменитости и ученые проходят испытания в парах.

Видео за три дня собрало более 1 миллиона просмотров и заработало 72 тысячи «лайков». В комментариях пользователи Сети отмечаю, что песня получилась лучше, чем само шоу. Также поклонники певца отмечают талант артиста, который прославлялся благодаря патриотичным песням «Встанем» и «Я русский».

На момент публикации песня «Вызов» закрепилась на втором месте в тренде музыкальных видео YouTube. Ее опережает ролик с вручения премия «Звезда Земли» покойному Мураду Хонтораеву.

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