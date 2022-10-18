Падение истребителя Су-34 на многоэтажку попало на видео

Очевидцы засняли падение истребителя Су-34 на многоэтажку в городе Ейск Краснодарского края. По предварительным данным, в результате инцидента погибло два человека, еще 15 пострадали.

Согласно данным Минобороны, самолет вылетел с военного аэродрома Южного военного округа для выполнения учебно-тренировочного полета. При взлете у истребителя загорелся один из двигателей.

Экипаж был вынужден катапультироваться, после чего неуправляемый самолет рухнул в черте города. Пострадало жилое девятиэтажное здание. В результате падения истребителя дом загорелся.

При этом на видео слышны хлопки, что может указывать на наличие в самолете боекомплекта, который сдетонировал от воздействия огня. Согласно данным экстренных служб, площадь пожара составляет 2 тысячи квадратных метров.