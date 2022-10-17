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Минэкономики предсказало рублю ослабление

Источник:
ТАСС
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Фото: © Sibnet.ru

Минэкономики ожидает ослабления рубля в ближайшие годы, заявил глава ведомства Максим Решетников в ходе выступления в Госдуме.

Согласно прогнозу экспертов министерства, к 2025 году российская валюта должна ослабнуть по отношению к американской валюте до 72 рублей за доллар. При этом реальный эффективный курс рубля будет оставаться стабильным.

«Ожидается, что показатели оборота розничной торговли после спада на 6,1% в реальном выражении в этом году с 2023 года перейдут к устойчивому росту. Средний темп составит 3,2% в год»,— уточнил Решетников.

Он также спрогнозировал, что темпы ежегодного роста ВВП увеличатся до 2,6%, а рост доходов населения возобновиться уже в 2023 году.

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