Зеленский призвал население сократить потребление энергии

Президент Украины Владимир Зеленский призвал жителей страны по возможности сократить потребление электроэнергии вечером ради борьбы с «российскими планами».

«С 17 до 23 часов мы должны сократить наше потребление электричества. Такой шаг, наряду с другими, обеспечит поражение российским планам», — заявил Владимир Зеленский в своем видеообращении, опубликованном в его телеграм-канале.

По его словам, в субботу жители Черниговской области ограничили свое потребление электричества на 20%. А в целом по стране — в среднем на 10%. Киев и область — только на 7%. «Пожалуйста, сделайте больше, если можете», — призвал Зеленский.

Он отметил, что в некоторых городах и районах Украины энергетикам приходится ограничивать поставки электричества для стабильной работы в се энергосистемы страны.

Неделю назад, 10 октября российские силы в ответ на нападение на Крымский мост нанесли массированный ракетный удар по все территории Украина. Одной из целей была украинская энергосистема.