Легкая «Ангара-1.2» вывела военный спутник на орбиту

Спутник «Космос-2560», запущенный в интересах Минобороны РФ с космодрома Плесецк легкой ракетой «Ангара-1.2», успешно вышел на целевую орбиту, сообщает Минобороны России.
«Космический аппарат «Космос-2560», запущенный боевыми расчетами космических войск ВКС с государственного испытательного космодрома Плесецк, в расчетное время выведен на целевую орбиту и принят на сопровождение наземными средствами Минобороны России», — говорится в сообщении.
Все бортовые системы исправны и функционируют в штатном режиме. Со спутником поддерживается устойчивая телеметрическая связь, уточнили в российском военном ведомстве.
«Ангара» — новое поколение российских модульных ракет-носителей с кислородно-керосиновыми двигателями.
misha5958317И все такие взяли поверили)))))))))))))))Уже ни слову не верим.
IVENGOЯ был бы рад услышать, что через 2 недели СВО закончится и все цели достигнуты!
DickyМодераторы сибнета заразились параноидальной русофобией.
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