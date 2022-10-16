НАВЕРХ
#Наука #Космос #Техника #Гео #Здоровье #Еда #Психо #Мистика

Легкая «Ангара-1.2» вывела военный спутник на орбиту

Источник:
Sibnet.ru
518 0

Спутник «Космос-2560», запущенный в интересах Минобороны РФ с космодрома Плесецк легкой ракетой «Ангара-1.2», успешно вышел на целевую орбиту, сообщает Минобороны России.

«Космический аппарат «Космос-2560», запущенный боевыми расчетами космических войск ВКС с государственного испытательного космодрома Плесецк, в расчетное время выведен на целевую орбиту и принят на сопровождение наземными средствами Минобороны России», — говорится в сообщении.

Все бортовые системы исправны и функционируют в штатном режиме. Со спутником поддерживается устойчивая телеметрическая связь, уточнили в российском военном ведомстве.

«Ангара» — новое поколение российских модульных ракет-носителей с кислородно-керосиновыми двигателями.

Еще по теме
Российская обсерватория поймала «невозможную» частицу
Аппарат DART впервые в истории изменил траекторию астероида
Обнаружены признаки возможной жизни на спутнике Сатурна
Подтверждено существование аномально близких звездных пар
смотреть все
Наука #Космос #Армия
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Мужское достоинство: идеальные и реальные размеры
Российским военным передали партию ядерных пушек
World of Tanks сменила название для россиян
Новая категория граждан получила отсрочку от мобилизации
Обсуждение (0)
О самом главном
Советы психотерапевта: как не «наломать дров» из‑за паники
С оттенком мещанства: почему «едят», а не «кушают»
Как правильно ставить свечку за здравие
Мужское достоинство: идеальные и реальные размеры
Расчет отпускных: когда отдыхать невыгодно?
Пить правильно: как бокал меняет вкус алкоголя
Все статьи
Мультимедиа
Насколько Россия зависит от нефти и газа. ИНФОГРАФИКА
«Москвич» и его история. ФОТО
Путин и правители России XX-XXI веков. ИНФОГРАФИКА
Ядерные силы стран мира в сравнении. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

misha5958317

И все такие взяли поверили)))))))))))))))Уже ни слову не верим.

IVENGO

Я был бы рад услышать, что через 2 недели СВО закончится и все цели достигнуты!

Dicky

Модераторы сибнета заразились параноидальной русофобией.

Danilon

У патриотичных патриотов ! У сверх патриотичных - ещё и недвижимость на Западе.