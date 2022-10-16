Легкая «Ангара-1.2» вывела военный спутник на орбиту

Спутник «Космос-2560», запущенный в интересах Минобороны РФ с космодрома Плесецк легкой ракетой «Ангара-1.2», успешно вышел на целевую орбиту, сообщает Минобороны России.

«Космический аппарат «Космос-2560», запущенный боевыми расчетами космических войск ВКС с государственного испытательного космодрома Плесецк, в расчетное время выведен на целевую орбиту и принят на сопровождение наземными средствами Минобороны России», — говорится в сообщении.

Все бортовые системы исправны и функционируют в штатном режиме. Со спутником поддерживается устойчивая телеметрическая связь, уточнили в российском военном ведомстве.

«Ангара» — новое поколение российских модульных ракет-носителей с кислородно-керосиновыми двигателями.