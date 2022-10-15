Робота-охотник за снайперами получат российские военные

Российские разработчики из компании Lobaev Arms создали роботизированное оружие с электрическими приводами спуска и затвора для борьбы со снайперами.

Система получила название «Рубеж», сообщил основатель предприятия-разработчика Владислав Лобаев. По его словам, это уникальный проект, у которого нет аналогов в мире.

Комплексом управляет один оператор. Сначала он вызывает огонь на ложную цель при помощи ложного оружия, выявляет позицию противника и ликвидирует его при помощи комплекса поражения.

На сегодня уже создан прототип системы, который доступен для демонстрации. В ближайшее время комплекс может появиться на вооружении российской армии.