НАВЕРХ
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Робота-охотник за снайперами получат российские военные

Источник:
РИА Новости
336 7
Фото: © lobaevarms.ru

Российские разработчики из компании Lobaev Arms создали роботизированное оружие с электрическими приводами спуска и затвора для борьбы со снайперами.

Система получила название «Рубеж», сообщил основатель предприятия-разработчика Владислав Лобаев. По его словам, это уникальный проект, у которого нет аналогов в мире.

Комплексом управляет один оператор. Сначала он вызывает огонь на ложную цель при помощи ложного оружия, выявляет позицию противника и ликвидирует его при помощи комплекса поражения.

На сегодня уже создан прототип системы, который доступен для демонстрации. В ближайшее время комплекс может появиться на вооружении российской армии.

Еще по теме
США посчитали беспомощными перед российским «оружием Судного дня»
Китайские авианосцы снабдят гиперзвуковым оружием
«Сколько потребуется»: какое оружие НАТО поставит Украине
Офис Зеленского заявил о новых ударах по Киевской области
смотреть все
Оборона #Оружие
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Мужское достоинство: идеальные и реальные размеры
Российским военным передали партию ядерных пушек
World of Tanks сменила название для россиян
Новая категория граждан получила отсрочку от мобилизации
Обсуждение (7)
О самом главном
Советы психотерапевта: как не «наломать дров» из‑за паники
С оттенком мещанства: почему «едят», а не «кушают»
Как правильно ставить свечку за здравие
Мужское достоинство: идеальные и реальные размеры
Расчет отпускных: когда отдыхать невыгодно?
Пить правильно: как бокал меняет вкус алкоголя
Все статьи
Мультимедиа
Насколько Россия зависит от нефти и газа. ИНФОГРАФИКА
«Москвич» и его история. ФОТО
Путин и правители России XX-XXI веков. ИНФОГРАФИКА
Ядерные силы стран мира в сравнении. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

misha5958317

И все такие взяли поверили)))))))))))))))Уже ни слову не верим.

Siberian sinner

"Онли бизнес, нотфин пёрсонал" До последнего хохла!!!

MuCbE

Суровикину нужно еще 30% энергетической инфраструктуры "погасить" и залпы на 3-4 дня продлить

Dicky

Модераторы сибнета заразились параноидальной русофобией.