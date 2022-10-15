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Китайские авианосцы снабдят гиперзвуковым оружием

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: GG001213 / CC0

Авианосцы китайских ВМС получат гиперзвуковое вооружение благодаря новым технологическим разработкам Народно-освободительной армии Китая.

Китайские гиперзвуковые ракеты воздушного базирования имеют сходство с российским ракетным комплексом «Кинжал», способным развивать скорость, в десять раз превышающую скорость звука, пишет The Jerusalem Post.

Военные КНР уверены, что гиперзвуковое оружие изменит характер ведения боя, поэтому вкладывают значительные средства в расширение своих возможностей в этой области.

Известно, что имеющиеся на вооружении США радары системы противоракетной обороны не могут отслеживать российские и китайские гиперзвуковые ракеты. Однако американские специалисты уже работают над созданием соответствующих систем.

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