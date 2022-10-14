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Скорсезе возьмется за сериал по «Бандам Нью‑Йорка»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Siebbi / CC BY 3.0

Мартин Скорсезе выступит в роли продюсера и режиссера первых эпизодов сериала, основанного на книге Герберта Осбери «Банды Нью-Йорка».

Скорсезе в 2002 году снял полнометражный фильм «Банды Нью-Йорка» с Леонардо ДиКаприо в главной роли. Теперь он вернется к проекту, но уже в другом прочтении, пишет Deadline.

Новый сериал позиционируется как «альтернативный взгляд на книгу». Персонажи в нем будут совершенно другими и пересекаться с фильмом сериал не будет.

Скорсезе снимет только две серии проекта. Также он выступит в роли исполнительного продюсера проекта.

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