Все большее вовлечение США в конфликт на Украине увеличиавет риск прямого столкновение ядерных держав, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.

США, как и во времена Карибского кризиса, годовщина которого приходится на эти дни, не хочет учитывать озабоченности Москвы, связанные с прямыми угрозами ее безопасности, пояснил замглавы МИД. Сегодня, как и шесть десятилетий назад, возникли ядерные риски, отметил он.

«Логика текущего момента проста: чем больше США вовлекаются в поддержку киевского режима на поле боя, тем в большей мере они становятся стороной военного противостояния с Россией, а значит, рискуют спровоцировать прямое вооруженное столкновение крупнейших ядерных держав, чреватое катастрофическими последствиями», — сказал Рябков в интервью РИА Новости.

Карибский кризис произошел осенью 1962. Тогда возникла угроза войны между СССР и США из-за размещения советского ракетного оружия на Кубе в ответ на развертывание Вашингтоном ракет средней дальности в Турции.

В ходе сложных консультаций, в течение которых США также готовились к бомбардировкам советских ракетных баз на Кубе и опасались ответного удара по американским городам со стороны СССР, было достигнуто соглашение.

Москва убрала ракеты с острова. США пообещали не трогать Кубу и вывести ракетные комплексы из Турции.