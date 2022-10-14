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ЦБ РФ запустит новую систему денежных переводов за границу

Источник:
"Известия"
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Пластиковые банковские карты
Фото: © Sibnet.ru

Центробанк готовит запуск переводов в Армению и Казахстан по системе быстрых платежей, а переводы с Белоруссией протестируют уже в конце года. 

Новые направления трансграничных переводов будет востребованы на фоне блокировки российских карт Visa и MasterCard за рубежом и трудностей со SWIFT-переводами даже в неподсанкционных банках, пишут «Известия» со ссылкой на неназванные источники.

Пилотный проект планируется запустить в конце 2022 года, отметили в Банке России. Первыми протестируют переводы через СБП в Белоруссию. Участие в проекте подтвердили в четырех крупных кредитных организациях: ВТБ, ПСБ, «Синаре» и Новикомбанке.

В июле «Тинькофф» уже стал провайдером трансграничных переводов для системы быстрых платежей (СБП) по номеру телефона. Сейчас операции проходят в рублях с конвертацией в национальную валюту на стороне банка-получателя.

Сейчас жители России также могут перечислять средства за границу с помощью систем денежных переводов типа «Золотая корона», Contact, «Юнистрим».

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Экономика #Деньги #Санкции
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