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Медведев назвал Борреля «увядшей брюссельской капустой»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Совбеза РФ

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал паранойей слова главы европейской дипломатии Жозепа Борреля о российском ядерном ударе.

Глава евродипломатии признал, что Евросоюз отказался от идеи вступаться за Украину в возможном ядерном конфликте с Россией, и отметил, что гарантирует мощный неядерный ответ в случае подобной атаки, который «приведет к уничтожению российской армии».

«Оставим на его совести паранойю про российский ядерный удар. Болеет», — написал Медведев на своей странице «ВКонтакте». Он спрогнозировал следующий сценарий: «Сначала якобы ядерный удар по Украине сильный неядерный удар НАТО/Европы по нашей стране встречный ядерный ответ России по странам НАТО. Замкнутый круг. Исход — ядерная зима на планете».

Запад не будет «по полной впрягаться» в случае ядерного апокалипсиса, считает зампред Совбеза. Он выразил уверенность, что западные страны не готовы «погибать в ядерном апокалипсисе» из-за Украины.

Самого Борреля Медведев при этом назвал «увядшей брюссельской капустой».

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