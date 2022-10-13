Путина обвинили в «крестовом походе» против Европы

Военная операция России на Украине является крупным «крестовым походом» против западных стран, заявил канцлер Германии Олаф Шольц.

«Скорее всего, российское руководство рассматривает войну как часть большого крестового похода. Крестового похода против либеральной демократии, крестового похода против международного порядка, основанного на правилах»,— сказал Шольц.

Канцлер подчеркнул, что Германия будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется. Накануне он выдвинул инициативу о реализации общеевропейской системы противовоздушной обороны.

Предложение поддержали 13 стран — в этом списке Британия, Словакия, Норвегия, Литва, Венгрия, Болгария, Чехия, Финляндия, Латвия, Нидерланды, Румыния, Эстония и Словения.