Депутаты внесут законопроект о борьбе с травлей в школах

Депутаты Госдумы предложили дополнить закон об образовании понятиями, закрепляющими ответственность за травлю в школах. По словам законодателей, это только начало масштабной борьбы с буллингом.

Закон предлагают дополнить терминами: «жертва», «участник», «организатор» и «наблюдатель травли» и принять программу профилактики буллинга. Нарушители будут отвечать по действующему КоАП.

Во всем мире почти каждый третий ребенок в возрасте от 9 до 15 лет хотя бы раз сталкивался с травлей в школе, говорится в пояснительной записке.

«Ситуация в России оценивается хуже, чем в среднем по миру. В исследовании указывается, что травле подвергались 42,5% российских школьников в возрасте 9–15 лет», — цитирует «Коммерсант» текст документа.

Отдельными видами травли парламентарии предлагают признать: бойкот, «исключение жертвы травли из формальной или неформальной группы», оскорбительные обращения, умышленное похищение или повреждение вещей жертвы, кибербуллинг и другое.