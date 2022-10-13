Генассамблея ООН приняла антироссийскую резолюцию

Генеральная Ассамблея ООН приняла антироссийскую резолюцию, осуждающую проведение референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Резолюция также содержит призыв к мирным переговорам.

Текст резолюции основан на подготовленном США и Албанией документе. Тогда он подвергся критике со стороны Бразилии и Индии, которые указали, что при подготовке документа не были проведены полноценные консультации со всеми странами Совбеза.

В поддержку резолюции проголосовали 143 страны, против — пять, воздержались — 35, приводит ТАСС итоги голосования.

Против проголосовали Россия, Белоруссия, КНДР, Никарагуа, Сирия. Китай, Индия, ЮАР воздержались. Воздержались также Армения, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Узбекистан. Азербайджан и Туркмения не голосовали (то есть не отдали голос ни за, ни против, ни воздержались).

Для принятия резолюции ее должны были поддержать не менее двух третей участников голосования.