Эксперт предрек ослабления валют мира на фоне усиления доллара

Мировую финансовую систему ждет неизбежная девальвация всех валют на фоне укрепления доллара, считает доцент Института мировой экономики и науки РУДН Владимир Григорьев.

«Мировая валютная система сейчас находится в состоянии крайней нестабильности. Причем эта нестабильность является результатом длинной цепочки событий», — приводит «Прайм» мнение эксперта.

По его словам, это и накачка глобальной экономики кредитными ресурсами, затем, затем кризис 2008 года, увеличивший объем глобального долга. Потом пандемия коронавируса и, наконец, антироссийские санкции Запада.

Больше всего пострадают страны со слабой экономикой. Затем — развитые страны, включая Западную Европу и Японию. В последнюю очередь это коснется США, которые притягивает деньги глобальных инвесторов в доллар, что неизбежно ослабляет другие валюты, отметил Григорьев.

Рубль на сегодняшний день практически выведен из мировой финансовой системы, поэтому «бури» рынка на него не влияют, заключил эксперт.