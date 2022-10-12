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Эксперт предрек ослабления валют мира на фоне усиления доллара

Источник:
«Прайм»
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Фото: ccPixs.com / Attribution License

Мировую финансовую систему ждет неизбежная девальвация всех валют на фоне укрепления доллара, считает доцент Института мировой экономики и науки РУДН Владимир Григорьев.

«Мировая валютная система сейчас находится в состоянии крайней нестабильности. Причем эта нестабильность является результатом длинной цепочки событий», — приводит «Прайм» мнение эксперта.

По его словам, это и накачка глобальной экономики кредитными ресурсами, затем, затем кризис 2008 года, увеличивший объем глобального долга. Потом пандемия коронавируса и, наконец, антироссийские санкции Запада.

Больше всего пострадают страны со слабой экономикой. Затем — развитые страны, включая Западную Европу и Японию. В последнюю очередь это коснется США, которые притягивает деньги глобальных инвесторов в доллар, что неизбежно ослабляет другие валюты, отметил Григорьев.

Рубль на сегодняшний день практически выведен из мировой финансовой системы, поэтому «бури» рынка на него не влияют, заключил эксперт.

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