НАВЕРХ
#Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Религия #Туризм #Еда #Гео #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Сотрудники заповедника рассказали о секретах жизни росомахи

Источник:
Заповедное Подлеморье
367 0
Росомаха в Московском зоопарке
Фото: © Rigelus / CC BY-SA 4.0

Росомахи у Байкала готовятся к зиме и выведению потомства. О том, как живут эти звери, почему их называют обжорами, и чем берет жертву хищник, рассказали сотрудники «Заповедного Подлеморья».

Росомаха — это единственный представитель рода Gulo, что в переводе с латинского значит «обжора». Свое название звери получили за пищевую скупость, они добывают мяса больше, чем могут съесть. А излишки обычно прячут про запас, в снег или под лесную подстилку.

Запасы они делают не для того, чтобы накормить семью. Росомахи — одиночки. Большую часть жизни они предпочитают не общаться с сородичами. И только в период размножения и воспитания потомства вынужденно проводят время в компании друг друга.

Рацион росомахи в основном состоит из падали, она подъедает за медведями, рысями, волками. Однако это очень сильный и весьма агрессивный зверь и при необходимости может выйти на охоту. Он способен напасть на кабаргу или косулю.

Правда, выберет, скорее всего, хилых, ослабленных голодом, больных животных. За эти пищевые привычки росомах называют санитарами леса.

Больше подробностей о жизни росомахи

А еще росомаха — настоящий марафонский бегун. Преследуя добычу, она бежит небыстро, но выдерживает длинные расстояния. Поэтому берет свою жертву измором.

Еще по теме
Красноярских маралов узнают по голосу
Новосибирские приюты испугались наплыва животных от мобилизованных
Пеночки с Аляски передохнули в России по пути на зимовку
Первые шаги самого смелого мануленка показали на видео
смотреть все
Жизнь #Звери #Бурятия #Иркутск
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Европа нашла замену российскому газу
Массированный ракетный удар нанесен по Украине
Игру Doom запустили в приложении «Блокнот»
Гигантский защитный барьер нашли вокруг Магеллановых Облаков
Обсуждение (0)
Картина дня
МИД призвал Запад осознать опасность эскалации с Россией
Байден пообещал Украине современные системы ПВО
Российский завод Nissan передали государству
Миллиардер Мильнер отказался от российского гражданства
О самом главном
Советы психотерапевта: как не «наломать дров» из‑за паники
С оттенком мещанства: почему «едят», а не «кушают»
Как правильно ставить свечку за здравие
Расчет отпускных: когда отдыхать невыгодно?
Пить правильно: как бокал меняет вкус алкоголя
Любовь и месть: как понять кошку
Все статьи
Мультимедиа
Насколько Россия зависит от нефти и газа. ИНФОГРАФИКА
«Москвич» и его история. ФОТО
Путин и правители России XX-XXI веков. ИНФОГРАФИКА
Ядерные силы стран мира в сравнении. ИНФОГРАФИКА
Самое обсуждаемое
72
Крымский мост обрушился после взрыва грузовика
56
Массированный ракетный удар нанесен по Украине
53
Подрыв Крымского моста назвали объявлением войны без правил
40
Глава евродипломатии увидел у Путина потерю связи с реальностью
37
Медведев увидел необходимость демонтажа Украины