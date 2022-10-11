Росомахи у Байкала готовятся к зиме и выведению потомства. О том, как живут эти звери, почему их называют обжорами, и чем берет жертву хищник, рассказали сотрудники «Заповедного Подлеморья».

Росомаха — это единственный представитель рода Gulo, что в переводе с латинского значит «обжора». Свое название звери получили за пищевую скупость, они добывают мяса больше, чем могут съесть. А излишки обычно прячут про запас, в снег или под лесную подстилку.

Запасы они делают не для того, чтобы накормить семью. Росомахи — одиночки. Большую часть жизни они предпочитают не общаться с сородичами. И только в период размножения и воспитания потомства вынужденно проводят время в компании друг друга.

Рацион росомахи в основном состоит из падали, она подъедает за медведями, рысями, волками. Однако это очень сильный и весьма агрессивный зверь и при необходимости может выйти на охоту. Он способен напасть на кабаргу или косулю.

Правда, выберет, скорее всего, хилых, ослабленных голодом, больных животных. За эти пищевые привычки росомах называют санитарами леса.

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А еще росомаха — настоящий марафонский бегун. Преследуя добычу, она бежит небыстро, но выдерживает длинные расстояния. Поэтому берет свою жертву измором.