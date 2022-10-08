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Туроператоры вернут деньги за путевки в Крым

Источник:
РИА Новости
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Планировавшие выехать в Крым на отдых могут вернуть турпутевки, сообщает Российский союз туриндустрии. Никаких проблем с возвратом денег у них не будет.

«Все туроператоры подтвердили, что никаких проблем с возвратом средств за путевки не будет. Гостиницы, в целом, тоже сообщили, что если турист по этой причине аннулируется, то они произведут полный возврат», — уточнил исполняющий обязанности президента союза Илья Уманский.

По данным Ассоциации туроператоров, сейчас на отдыхе в Крыму находятся более 50 тысяч туристов. Аннуляций туров на полуостров пока не фиксируется, но они ожидаются.

Около 4 тысяч туристов в ближайшие несколько дней завершат отдых в Крыму. При необходимости им продлят отдых — за счет региона, если они планировали покинуть полуостров по Крымскому мосту.

Сегодня утром на Крымском мосту произошел взрыв, из-за которого движение автомобилей и поездов по нему полностью остановлено. В качестве замены запущена паромная переправа.

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