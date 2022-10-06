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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Алтай завершил первый этап частичной мобилизации

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © мэрия Барнаула

Задачи, поставленные перед Алтайским краем по первому этапу частичной мобилизации, выполнены в полном объеме, сообщил губернатор Виктор Томенко на заседании краевого правительства.

Он также рассказал, что с начала специальной военной операции край принял решение в случае гибели военнослужащего оказывать помощь семьям в 1 миллион рублей. Раненым – по 500 тысяч, вне зависимости от тяжести ранения.

При формировании добровольческих подразделений была предусмотрена единовременная выплата в размере 200 тысяч рублей каждому заключившему контракт, средства выделялись из бюджета региона.

За счет регионального бюджета оплачиваются и расходы, связанные с оповещением, транспортировкой мобилизованных к местам дислокации и их обеспечение в дороге.

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Оборона #Армия #Алтайский край
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