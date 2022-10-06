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Медведев пообещал, что Россия освободит свои территории

Источник:
ТАСС
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Фото: © пресс-служба Совбеза

Россия продолжит освобождать территории, которые все еще заняты украинскими неонацистами, заявил на заседании генсовета «Единой России» председатель партии, зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

«Что бы ни пытались предпринять сегодня наши враги, а также ни бoлтали их мариoнетки в Киеве, теперь это нoвые субъекты Рoссийской Федерации. Будем на свoей земле защищать людей, котoрые доверили нам свoю судьбу. Конечно, продолжим освобoждать территории, все еще занятые неoнацистами», — цитирует ТАСС Медведева.

По его словам, Россия «сражается не с Украиной как такoвой». «Цели так называемого глобального Запада в лице США и основных прихлебателей предельно ясны — уничтожение России при ослаблении других стран. Кстати сказать, в том числе и европейских. Украина здесь не более чем технический инструмент, а ее граждане — расходный материал на выбранном Западом театре военных действий», — сказал председатель партии.

Он подчеркнул, что Россия уверенно выбрала свой путь и с него не свернет. «Все цели по защите наших граждан, наших территорий, поставленные главой государства, будут непременно достигнуты», — заключил Медведев.

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