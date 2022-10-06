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Сибирские губернаторы вместе соберут экипировку для мобилизованных

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Главы регионов Сибирского федерального округа планируют совместно собрать экипировку для мобилизованных, механизм обсудят в Кемерове в субботу на совещании под руководством полпреда президента в СФО Анатолия Серышева, сообщил губернатор Алтайского края Виктор Томенко.

«Много разговоров и попыток дестабилизировать ситуацию вокруг того, что регионы закупают берцы, нательное белье, бронежилеты и другое. Эта работа ведется пока за счет внебюджетных источников мощными предприятиями…. Вполне возможны дефициты по определенным направлениям», — цитирует ТАСС Томенко.

Он отметил, что 8 октября на совещании у полпреда в Кемерово сибирские губернаторы обсудят, как осуществить совместные закупки необходимого. До этого многие семьи мобилизованных покупали обмундирование за свой счет.

Благодаря постановлению правительства РФ регионы получили право закупать беспилотники, обмундирование, средства личной гигиены, продовольствие и многое другое и передавать в федеральную собственность для мобилизованных. Но если регионы начнут централизованные закупки, то может возникнуть дефицит этих вещей.

«Совещаемся на тему того, как организовать наилучшим образом этот процесс… У нас есть полная убежденность, что к моменту отправки, который состоится через месяц в зону СВО, никто не уйдет без обмундирования, экипировки и оружия», — сказал Томенко.

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Оборона #Армия #Алтайский край #Омск #Новосибирск #Кузбасс
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