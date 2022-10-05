Шестиметровую статую Христа установили в Красноярске

Статуя Христа в Красноярске
Фото: © vk.com/rpetrikov
Шестиметровую статую Христа, похожую на скульптуру в Рио-де-Жайнейро установили при храме в Академгородке в Красноярске, фотографию выложил священник Родино Петриков.
Скульптуру установили у храма Новомучеников и Исповедников Российских, объяснила красноярская епархия. Жители уже заинтересовались новой достопримечательностью.
Копию изваяния Христа-Искупителя с горы Корковаду изготовил скульптор из Березовки Виталий Ян-Вин-Тин.
Статуя Христа Искупителя в Рио-де-Жанейро — один из самых известных и популярных в мире монументов. Высота статуи — 38 метров. Это самая высокая точка на местности и часто притягивает молнии. У католической церкви хранится запас камня для ремонта повреждений.
Иркут 69Если нет предмета для разговора, то зачем нужно разговаривать? Всё решит победа на поле боя.
DanilonДля того, чтобы вместо Арматы, эти танки 60 х годов встретилось с оружием 21 века. Видимо, какой-то странный...
Partizan1996Вот она мощь второй армии мира.
Denis CENTRКак и всегда, ничего нового и положительного😩