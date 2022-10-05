Шестиметровую статую Христа установили в Красноярске

Шестиметровую статую Христа, похожую на скульптуру в Рио-де-Жайнейро установили при храме в Академгородке в Красноярске, фотографию выложил священник Родино Петриков.

Скульптуру установили у храма Новомучеников и Исповедников Российских, объяснила красноярская епархия. Жители уже заинтересовались новой достопримечательностью.

Копию изваяния Христа-Искупителя с горы Корковаду изготовил скульптор из Березовки Виталий Ян-Вин-Тин.

Статуя Христа Искупителя в Рио-де-Жанейро — один из самых известных и популярных в мире монументов. Высота статуи — 38 метров. Это самая высокая точка на местности и часто притягивает молнии. У католической церкви хранится запас камня для ремонта повреждений.