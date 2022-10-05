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Шестиметровую статую Христа установили в Красноярске

Источник:
Sibnet.ru
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Статуя Христа в Красноярске
Фото: © vk.com/rpetrikov

Шестиметровую статую Христа, похожую на скульптуру в Рио-де-Жайнейро установили при храме в Академгородке в Красноярске, фотографию выложил священник Родино Петриков.

Скульптуру установили у храма Новомучеников и Исповедников Российских, объяснила красноярская епархия. Жители уже заинтересовались новой достопримечательностью.

Копию изваяния Христа-Искупителя с горы Корковаду изготовил скульптор из Березовки Виталий Ян-Вин-Тин.

Статуя Христа Искупителя в Рио-де-Жанейро — один из самых известных и популярных в мире монументов. Высота статуи — 38 метров. Это самая высокая точка на местности и часто притягивает молнии. У католической церкви хранится запас камня для ремонта повреждений.

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Жизнь #Религия #Красноярск
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Топ комментариев

Иркут 69

Если нет предмета для разговора, то зачем нужно разговаривать? Всё решит победа на поле боя.

Danilon

Для того, чтобы вместо Арматы, эти танки 60 х годов встретилось с оружием 21 века. Видимо, какой-то странный...

Partizan1996

Вот она мощь второй армии мира.

Denis CENTR

Как и всегда, ничего нового и положительного😩