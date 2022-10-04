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Зеленский узаконил отказ от переговоров с Путиным

Источник:
РБК
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Фото: © коллаж Sibnet.ru

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) страны об отказе от переговоров с Россией, пока ее возглавляет Владимир Путин.

«Констатировать невозможность проведения переговоров с президентом Российской Федерации Путиным», — приводит РБК тексту указа, подписанного Зеленским.

Соответствующее решение было принято единогласно на заседании СНБО 30 сентября. Ранее в тот же день Зеленский заявил, что украинская сторона готова к диалогу с Россией, но не с Путиным, а «уже с другим президентом».

Заявление украинской стороны об отказе от переговоров с российским президентом прозвучало почти сразу после того, как в Кремле прошла церемония подписания соглашений о принятии ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России.

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Топ комментариев

volmen

Фото с учебного полигона,насадка на стволе.

korvinsS

За твой конечно они тебе позвонят и деньги потребуют на ремонт)

Uynachalnica

Там лента должна быть между коробкой и приемником.

Uynachalnica

Вот, вот, нашли у кого спрашивать!