Зеленский узаконил отказ от переговоров с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) страны об отказе от переговоров с Россией, пока ее возглавляет Владимир Путин.

«Констатировать невозможность проведения переговоров с президентом Российской Федерации Путиным», — приводит РБК тексту указа, подписанного Зеленским.

Соответствующее решение было принято единогласно на заседании СНБО 30 сентября. Ранее в тот же день Зеленский заявил, что украинская сторона готова к диалогу с Россией, но не с Путиным, а «уже с другим президентом».

Заявление украинской стороны об отказе от переговоров с российским президентом прозвучало почти сразу после того, как в Кремле прошла церемония подписания соглашений о принятии ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России.