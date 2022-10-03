Папа Римский призвал к миру Путина и Зеленского

Папа Римский Франциск обратился к президентам России и Украины Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому с призывом перейти к мирному диалогу и положить конец конфликту.

«Мои призывы направлены к президенту РФ, умоляю его остановить, в том числе из любви к собственному народу, эту спираль насилия и смерти. <...> Призываю и президента Украины быть открытым для серии мирных предложений», — приводит ТАСС речь понтифика, с которой он выступил вместо традиционной воскресной проповеди «Ангелу небесному».

Франциска также призвал «всех остальных представителей международного сообщества сделать все, что в их силах, чтобы положить конец войне, не вступая в опасную эскалацию и поддерживая диалог». По его словам, «ход войны на Украине принял такой оборот, разрушительный и опасный, что вызывает большие опасения».

Папа Римский сказал, что «сожалеет о ситуации последних дней, о шагах, противоречащих международному праву и увеличивающих риск ядерной эскалации, ведущих к катастрофическим и выходящим из-под контроля последствиям на глобальном уровне».