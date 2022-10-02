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Беспорядки на стадионе в Индонезии привели к гибели 174 человек

Источник:
«Интерфакс»
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Фото: © кадр из видео

Число погибших при беспорядках и давке после футбольного матча в Индонезии увеличилось до 174, сообщил заместителя губернатора провинции Восточная Ява Эмиль Дардака.

Инцидент произошел в субботу вечером, когда местная команда «Арема» проиграла со счетом 2:3 команде «Персебая». Фанаты «Арема», недовольные результатами игры, начали швырять бутылки и другие предметы в футболистов и судей. Беспорядки в итоге выплеснулись за пределы стадиона, где фанаты подожгли не менее пяти полицейских машин.

Полиция для наведения порядка применила слезоточивый газ. В результате на стадионе, куда допустили 42 тысяч болельщиков, началась паника, за которой последовала давка, приводит «Интерфакс» сообщение местных властей.

Инцидент в Маланге стал одним из наиболее смертоносных в истории современного спорта. Президент Индонезии Джоко Видодо распорядился приостановить проведение чемпионата Индонезии по футболу вплоть до оценки ситуации с безопасностью.

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nifnif

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Danilon

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Egorka72

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kygear

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