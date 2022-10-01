США передадут Украине $12,4 млрд дополнительной помощи

Президент США Джо Байден подписал закон, предполагающий выделение дополнительной помощи Украине в размере 12,4 миллиарда долларов, сообщает пресс-служба Белого дома.

Средства пойдут на «обеспечение подготовки, предоставление военной техники, вооружений, логистической поддержки, а также прямой финансовой поддержки правительству Украины», приводит ТАСС сообщение.

В том числе 3 миллиарда долларов пойдут на «подготовку, предоставление военной техники и оружия, логистической поддержки, припасов и технического обслуживания, зарплат и жалования, тылового обеспечения, а также поддержки за счет предоставления разведданных украинским вооруженным силам и силам безопасности».

Еще 4,5 миллиарда предлагается направить на экономическую поддержку Киева, в том числе обеспечение работы правительственных органов Украины с целью «дать возможность правительству обеспечивать макроэкономическую стабильность и предоставлять базовые услуги для граждан».

Более 2,04 миллиарда долларов должно быть выделено на восполнение США собственных арсеналов вооружений и производство новых боеприпасов взамен тем, что были отданы Украине. Также 2,8 миллиарда потратят на обеспечение войск США, развернутых в Европе.