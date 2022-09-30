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США ввели новые санкции против России

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © The White House

США ввели новый пакет санкций в отношении России после церемонии подписания документов о принятии в ее состав новых территорий, сообщается на сайте американского Минфина.

Так, под санкции попали семья премьер-министра РФ Михаила Мишустина, глава Центробанка Эльвира Набуиллина, семья заместителя председателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева, сын председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко Сергей, семья главы Минобороны РФ Сергея Шойгу.

Среди попавших под санкции членов Госдумы и Совфеда — Сергей Миронов, Андрей Клишас, Константин Косачев, Елена Мизулина, Людмила Нарусова, Леонид Слуцкий и другие. Также под санкции попал вице-премьер РФ Александр Новак и замглавы Центробанка Ольга Скоробогатова.

Кроме того, ограничения за поддержку России введены против компаний из Китая, Белоруссии и Армении. Наряду с США санкции против России расширили Великобритания и Канада.

Ранее главы ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, а также президент РФ Владимир Путин в Кремле подписали договоры о вхождении в состав России новых территорий.

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