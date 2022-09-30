Россия признала независимость Херсона и Запорожья

Президент России Владимир Путин подписал указы о признании Херсонской и Запорожской областей независимыми территориями, говорится в сообщении, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

«Признать государственный суверенитет и независимость Запорожской области», — сказано в одном из указов. В другом — Путин постановил «признать государственный суверенитет и независимость Херсонской области». Документы вступили в силу со дня их подписания. Независимость ДНР и ЛНР была признана Россией в феврале 2022 года.

В указах отмечается, что президент России принял это решение в соответствии с общепринятыми принципами и нормами международного права, признавая и подтверждая принцип равноправия и самоопределения народов, закрепленный в Уставе ООН, учитывая волеизъявление жителей региона на референдуме.

В пятницу в 15.00 мск в Кремле состоится церемония подписания договоров о вступлении в состав России четырех новых территорий — Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей.

Путин подпишет договоры о вступлении в состав России со всеми четырьмя субъектами, где проходили референдумы — Донецкой и Луганской народными республиками, Херсонской и Запорожской областями.