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Алтайский военком объяснил случаи ошибочной мобилизации

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © администрация Барнаула

Жители Алтайского края, ошибочно получившие повестки, вовремя не предоставили необходимые сведения в военный комиссариат. Нарушения будут устранены, сообщил главный военком Алтайского края Марат Усманов.

Видеообращение военкома размещено в телеграм-канале правительства региона.

Он рассказал, что Алтайский край приступил к частичной мобилизации жителей, первые отправки уже состоялись. Мобилизации подлежат граждане, находящиеся в запасе, в первую очередь – проходившие службу и имеющие требуемую военно-учетную специальность.

«Много возмущений, что повестки получают граждане, имеющие право на отсрочку. Это стало возможным, потому что граждане сами не выполнили свои обязанности по воинскому учету, не сообщили в военный комиссариат об изменениях в семейном положении, об изменении места работы», — сказал Усанов.

Он добавил, что часть кадровых работников организаций и предприятий не сообщили в военный комиссариат о назначении людей на должности, подлежащие бронированию. Военком подчеркнул, что отдал указания об устранении нарушений.

Также в обращении Усманов рассказал о предельном возрасте мобилизуемых, который зависит от звания. В первых отправках около 100 человек были старше. Их проинформировали о возможности вернуться домой.

«Часть граждан изъявили желание остаться в рядах вооруженных сил, а 62 человека вернулись домой», — добавил он.

Усманов также обратился к ранее проходившим службу жителям и попросил их самостоятельно прибыть в комиссариат для уточнения учетных данных, оснований для отсрочки от мобилизации.

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Оборона #Армия #Алтайский край
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