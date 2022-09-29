Родители в Минусинске приковывали девочку цепью к батарее

Мать и отец приковывали 13-летнюю дочь на цепь к батарее из-за того, что она приходила позже обещанного домой, сообщает СУ СК РФ по Красноярскому краю.

По данным следствия, с мая по июль 40-летняя мать и 43-летний отец в поселке Зеленый Бор Минусинска хотели воспитать 13-летнюю дочь, которая приходила с прогулок позже нужного времени.

Они привязывали девочку металлической цепью к трубе отопления. Так, отец приковывал девочку к батарее цепью 24 мая, а пьяная мать — 29 мая. Детей из этой семьи забрали и поместили в Центр семьи «Минусинский».

Возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию своего несовершеннолетнего ребенка родителем, соединенное с жестоким обращением с несовершеннолетним), пунктам «а», «д» части 2 статьи 127 УК РФ (незаконное лишение свободы, совершенное группой лиц по предварительному сговору). Им грозит лишение свободы на срок до пяти лет.