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Родители в Минусинске приковывали девочку цепью к батарее

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © СУ СК РФ по Красноярскому краю

Мать и отец приковывали 13-летнюю дочь на цепь к батарее из-за того, что она приходила позже обещанного домой, сообщает СУ СК РФ по Красноярскому краю.

По данным следствия, с мая по июль 40-летняя мать и 43-летний отец в поселке Зеленый Бор Минусинска хотели воспитать 13-летнюю дочь, которая приходила с прогулок позже нужного времени.

Они привязывали девочку металлической цепью к трубе отопления. Так, отец приковывал девочку к батарее цепью 24 мая, а пьяная мать — 29 мая. Детей из этой семьи забрали и поместили в Центр семьи «Минусинский». 

Возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию своего несовершеннолетнего ребенка родителем, соединенное с жестоким обращением с несовершеннолетним), пунктам «а», «д» части 2 статьи 127 УК РФ (незаконное лишение свободы, совершенное группой лиц по предварительному сговору). Им грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

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ЧП #Криминал #Красноярск
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Топ комментариев

ecima

Зеленский забыл, какое государство в истории использовало ядерное оружие по прямому назначению. США Август...

MuCbE

Прощай благополучие Европы и ее жителей!!

жизнилюб

пусть свою память расшевелит..и вспомнит кто в мире первым применил ядер.оружие...и кому не стоит доверять...потому...

nicollaich

Жаль, что не вышло мирно, как с Крымом.