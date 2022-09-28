Семейство рысей показало на камеру поведение диких котиков

Рысь с котятами попала в объектив фотоловушки в Прибайкальском нацпарке. Звери, не подозревающие, что за ними следят, продемонстрировали на камеру типичное поведение диких котиков, сообщила пресс-служба «Заповедного Прибайкалья».

В урочище Малышкино фотоловушка зафиксировала рысь с двумя котятами. Животные устроились на каменной возвышенности, чтобы оглядеть свои «владения» и оказались точно посреди кадра, где они и показали, как ведут себя дикие кошки в непринужденной обстановке.

«Увидеть такое вживую можно крайне редко. Рысь сторонится человека, она - очень осторожный и чуткий хищник», — прокомментировал представитель нацпарка.

На кадрах заметно, что котята-первогодки стараются копировать поведение мамы. Все потому, что им предстоит за зиму перенять все навыки для охоты и выживания. К марту они должны стать самостоятельными и занять свою территорию. А совсем взрослыми они станут ближе к двум-трем годам и смогут завести уже свою семью.