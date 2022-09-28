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Звезды шоу-бизнеса трогательно попрощались с Борисом Моисеевым

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © соцсети

Друзья и коллеги Бориса Моисеева, среди которых Алла Пугачева, Филипп Киркоров и Иосиф Пригожин, написали в соцсетях трогательные прощальные речи в связи со смертью артиста.

«Любимый мой Бориска! Преданный друзьям и сцене человечище. Хороню тебя в своем сердце. Прости и Прощай», — одной из первых написала Алла Пугачева.

Пугачева открыла путь Моисееву в шоу-бизнес, когда тот работал в музыкальном театре в Литве. Примадонна заметила его в группе молодых танцовщиков и пригласила поработать вместе.

Композитор и певец Игорь Николаев в прощании с Моисеевым вспомнил случай из жизни. Как после сольного концерта он зашел к нему в гримерку и попросил сделать серьезное фото.

«Это Боря зашел в гримерку после моего сольника, наговорил кучу комплиментов, и сказал: - Сделай фото, где я серьезный! …ну, я сделал!.. Ты был разный, трогательный, серьезный, несерьезный, классный… Прощай, Боря!», — рассказал Николав в соцсети.

Фото: © соцсети

Попрощались с артистом эстрады и более молодые артисты. Например, Ольга Бузова и Кристина Орбакайте. Они назвали Моисеева «Великим и талантливым». Лайма Вайкуле коротко и грустно написала: «Уходят от меня друзья…».

Близким другом его считал и Филипп Киркоров. Певец вспомнил, как Моисеев выступил режиссером-постановщиком номера «Кармен», ставшего для Киркорова дебютом на советском телевидении.

«Боря, спасибо, что поверил в меня тогда и потратил столько своего драгоценного времени на меня. Это всегда будет жить в моей памяти. Также, как и наша дружба, длиною почти в 40 лет. Спасибо тебе! Покойся с миром, мой друг», — написал Киркоров.

Борис Моисеев умер во вторник, 27 сентября, в своей московской квартире. Его тело обнаружил арт-директор Сергей Горох. Перед смертью певец жаловался на здоровья, а за годы до кончины перенес инсульт.

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